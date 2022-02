Rzecznik prezydenta Ukrainy: zaproponowaliśmy Rosjanom rozmowy w Warszawie

Serhij Nikiforow, rzecznik ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego przekazał, że Ukraina "jest i pozostaje gotowa do rozmów na temat przerwania ognia i pokoju". Dodał, że Ukraińcy negocjowali z Rosją miejsce i czas rozmów. Potem jednak negocjacje miały zostać przerwane.

Serhij Nikiforow przekazał w piątek w mediach społecznościowych, że Rosja zareagowała na apel prezydenta Zełenskiego o podjęcie rozmów. Kreml zaproponował jako miejsce rozmów stolicę Białorusi - Mińsk, natomiast strona ukraińska Warszawę. Spowodowało to - jak informuje Reuters - przerwę w kontaktach.

"Dyplomacja pod bronią"

W podobny sposób rosyjską propozycję skomentowała Annalena Baerbock, szefowa niemieckiego MSZ. Jej zdaniem oferta Kremla jest bowiem "zatruta". - W czasie, gdy Rosja bombarduje kraj i niewinnych ludzi, nie sądzę, by nadszedł moment, by powiedzieć, że jest to poważna oferta - stwierdziła szefowa niemieckiego MSZ.