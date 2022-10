Media: Ukraińcy chcą zwiększenia presji na Izrael

Ukraina domaga się, by administracja prezydenta Joe Bidena zwiększyła presję na Izrael - poinformował amerykański portal The Hill. Izrael potępił inwazję Rosji i wspomaga Kijów humanitarnie, lecz nie zdecydował się na razie, by udzielić jej pomocy wojskowej.

"Ukraińscy urzędnicy twierdzą, że wojskowa pomoc Iranu dla Rosji powinna przekonać Izrael do porzucenia stanowiska o nieudzielaniu pomocy wojskowej Kijowowi" - napisał portal.

"Amerykanie jedynym krajem, którego Izrael słucha"

Urzędnicy w Kijowie mają nadzieję, że dostarczenie Rosji przez Teheran samobójczych dronów doprowadzi do zmiany stanowiska Izraela. Szczególnie mają naciskać na izraelską pomoc w zakresie obrony powietrznej, która zapewniłaby ochronę przed irańskimi dronami - zaznaczył portal.

- Amerykanie są jedynym krajem, którego Izrael słucha - powiedział ukraiński ambasador w Izraelu Jewhen Kornijczuk w rozmowie telefonicznej z The Hill. Dodał, że negocjacje z Izraelem posunęły się naprzód w ostatnich tygodniach "w niektórych kwestiach technicznych związanych z obroną", w tym w sprawie zaawansowanego systemu ostrzegania, który ma pomóc w ostrzeganiu ludności cywilnej o nadchodzących atakach rakietowych ze strony Rosjan.

- To pozytywna wiadomość, ale oczywiście oczekujemy od Izraela więcej - powiedział.

Izraelscy żołnierze. Zdjęcie ilustracyjne Shutterstock

Kirby: Rosja i Iran coraz bardziej zbliżają się do siebie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski również stara się przekonać Izrael do udzielenia jego krajowi pomocy, zwracając uwagę na to, że Rosja może pomóc Iranowi w rozwoju prac nad bronią nuklearną - napisał The Hill. Biały Dom odmówił komentarza na temat tego zarzutu, ale zaznaczył, że pozostaje zaangażowany w powstrzymanie Iranu przed uzyskaniem broni jądrowej.

"Wiemy, że Rosja i Iran coraz bardziej zbliżają się do siebie. Nie mam nic do powiedzenia na temat tego, że Rosja zapewnia jakiekolwiek namacalne wsparcie dla Iranu lub ich programu nuklearnego" - powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby w rozmowie z portalem.

"Izrael utrzymuje strategiczne relacje z Moskwą po części po to, by przeprowadzać ataki na irańskie pozycje w Syrii i zakłócać przekazywanie broni do Libanu na potrzeby Hezbollahu. Urzędnicy mówią również, że Jerozolima musi utrzymywać komunikację z Moskwą w sprawie diaspory żydowskiej w Rosji" - podkreślił The Hill.

Autor:lukl//now

Źródło: PAP