Ukraina otrzyma od USA dodatkową broń. "Wkrótce będzie na terenie naszego kraju. To kwestia dni"

Ukraina w najbliższych dniach otrzyma od Stanów Zjednoczonych systemy obrony przeciwlotniczej oraz inną potrzebną broń. Taką informację przekazał sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow. Zdaniem doradcy prezydenta Ukrainy Ołeksandra Arestowycza nie ma mowy, by Ukraina stała się państwem zdemilitaryzowanym jak Szwecja czy Austria.

Ołeksij Daniłow poinformował w sobotę, że w najbliższych dniach Ukraina otrzyma od Stanów Zjednoczonych m.in. systemy obrony przeciwlotniczej. - USA potwierdziły to publicznie. Będą to Stingery, Javeliny i systemy przeciwpancerne, nasze wojsko tego potrzebuje. Wkrótce ta broń będzie na terenie naszego kraju. To kwestia dni - powiedział sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.