Świat Ukraina uderzyła w Rosję. Trafiono okręty Floty Czarnomorskiej Oprac. Adrian Wróbel |

Ukraiński atak na port w Noworosyjsku Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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W nocy Ukraina zaatakowała okręty w bazie morskiej w rosyjskim porcie w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym - poinformował w środę dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Ukrainy Robert "Madziar" Browdi.

Wyjaśnił, że wśród "utraconych" przez Rosję jednostek były także okręty przenoszące pociski rakietowe, nie podał jednak, ile zostało trafionych.

Ukraińskie uderzenia w rejonie Noworosyjska

Według Browdiego, w ukraińskich atakach zniszczone zostały także maszyny w bazie w pobliskiej miejscowości Anapa. Wśród zniszczonych wymieniono myśliwiec Su-33 i śmigłowiec Mi-8. Przekazał też, że zniszczono dwa kompleksy radarowe: Kasta 2E2 i radar 92N6 z systemu obrony powietrznej S-300/400 w Gelendżyku na południowy wschód od Noworosyjska.

Madziar napisał także, że w ramach działań na Morzu Czarnym i Morzu Azowskim zniszczonych zostało kolejnych 13 jednostek rosyjskiej floty cieni. "Łącznie od początku operacji Sił Systemów Bezzałogowych 'MoŁoCZKa' - od 6 lipca do 8 września 2026 roku - upolowano 282 jednostki pływające floty cieni" - oświadczył.

Stanowisko rosyjskich lokalnych władz

Gubernator Obwodu Krasnodarskiego Wieniamin Kondratjew przekazał, że w wyniku ukraińskich uderzeń na Noworosyjsk zginęły cztery osoby w tym dziecko, a 29 zostało rannych.

Mer miasta Andriej Krawczenko poinformował wcześniej, że szczątki drona spadły na teren kilku przedsiębiorstw oraz w pobliżu budynku mieszkalnego. Władze regionalne dodały, że po ataku wybuchły pożary.

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