Szef Microsoftu: wojna w Ukrainie to pierwsza poważna wojna hybrydowa

Prezes amerykańskiej firmy Microsoft Brad Smith stwierdził w czwartek, że inwazja Rosji na Ukrainę to pierwsza w historii "poważna wojna hybrydowa". Przekazał, że "pierwsze pociski" w czasie wojny w Ukrainie zostały wystrzelone w cyberprzestrzeni, gdy rosyjski wywiad rozpoczął atak z użyciem złośliwego oprogramowania przeciwko kluczowym witrynom ukraińskiego rządu kilka godzin przed rozpoczęciem ataku militarnego.

- Inwazja Rosji na Ukrainę, to pierwsza w historii poważna wojna hybrydowa, ponieważ atak cybernetyczny, wymierzony w ponad 300 celów związanych z ukraińskim rządem, został skoordynowany z atakiem militarnym - ocenił prezes amerykańskiej firmy Microsoft Brad Smith, cytowany w czwartek przez dziennik "Guardian".

Rosyjskie ataki cybernetyczne na Ukrainę

Wedle jego słów, kiedy wybuchła wojna, strategia cyberataków zaczęła opierać się na precyzyjnym celowaniu w wiele ważnych ukraińskich sektorów. "Następnie Rosjanie zaczęli łączyć ataki konwencjonalne i cybernetyczne, co oznaczało nową formę wojennej amfibii w cyberprzestrzeni" - ocenił prezes Microsoftu.

Od początku konfliktu doszło do "40 różnych fal niszczycielskich ataków" cybernetycznych przeciwko setkom różnych celów na Ukrainie - poinformował Smith. - Obserwowaliśmy, jak w ciągu kilku dni Rosjanie przeszli od niszczenia sieci elektrowni jądrowej do atakowania tej elektrowni - dodał szef Microsoftu, którego słowa, według "Guardiana", odnosiły się do działań w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, przejętej przez wojska rosyjskie w marcu.