Rosja może "stworzyć fakty" i dokonać aneksji. Była szefowa sztabu planowania strategicznego NATO ostrzega

Jednym z celów rosyjskiej armii jest sterroryzowanie ukraińskiej ludności cywilnej - oceniła Stefanie Babst, była szefowa sztabu planowania strategicznego NATO. Odnosząc się w wywiadzie dla niemieckiego dziennika "Handelsblatt" do zamiarów prezydenta Rosji Władimira Putina, powiedziała, że nie spodziewa się, aby chciał kontynuować swoją "operację specjalną" w nieskończoność. Dodała, że nawet gdyby Rosja zrobiła sobie "przerwę", to i tak będzie chciała zniszczyć Ukrainę jako niezależne państwo.

Ekspertka o znaczeniu dostaw broni z Zachodu

Na pytanie o szanse Ukrainy na wyparcie rosyjskiego najeźdźcy Babst przyznała, że jest to militarnie trudne i wskazała na fakt, iż Ukraina jest atakowana z trzech kierunków, jednak zasadniczą kwestią, która będzie rozstrzygała o losach wojny, jest szybka dostawa niezbędnych systemów uzbrojenia, a także zdolność armii ukraińskiej do przegrupowania się.

"Potrójna strategia" Rosji

Odnosząc się do powtarzających się ataków na cele cywilne, takie jak centrum handlowe w Krzemieńczuku, powiedziała, że Rosja chce sterroryzować ukraińską ludność cywilną. "To jest całkiem jasne. Nie wykluczam, że Putin nadal będzie masowo atakował Kijów i inne duże miasta rakietami. Nie po to, by zająć te miasta militarnie, ale po to, by zmęczyć ludność i wywrzeć presję na rząd prezydenta Zełenskiego" - ostrzegła Babst.