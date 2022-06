SBU: w Rosji powstają "centra logistyczne" zajmujące się handlem rzeczami ukradzionymi na Ukrainie 

- Wczoraj żona Wowy wzięła ode mnie mikrofalówkę, wentylator, młynek do kawy i urządzenie wielofunkcyjne - opowiadała swojemu mężowi kobieta, która założyła w Rosji nieformalne "centrum dystrybucji" skradzionych dóbr. Dodała, że niektóre osoby próbują wykorzystać sytuację i wzbogacić się na "trofeach" wojennych.

- Wowa przywiózł z Ukrainy cztery telewizory, trzy w pudełkach i jeden bez pudełka. Ten bez pudełka oddano jego żonie, a trzech pozostałych nie ma. Musiał to zabrać ten łajdak, który już dwa razy zachował się w taki sposób. Wyjaśnij to z nim - zwróciła się Rosjanka do swojego męża.