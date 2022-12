John Kirby: Kiedy dajemy Ukraińcom system uzbrojenia, należy on do nich. Oni decydują, gdzie go użyć

Po wybuchach w dwóch rosyjskich bazach lotniczych rosyjski resort obrony oświadczył, że ataków dokonali Ukraińcy. Kijów nie potwierdził dotychczas, że to siły ukraińskie stoją za tymi eksplozjami. Według ekspertów cytowanych przez "New York Times", ataków na bazy bombowców strategicznych w Engelsie i pod Riazaniem dokonano prawdopodobnie za pomocą zmodyfikowanych sowieckich dronów Tu-141.

Kirby: kiedy dajemy Ukraińcom system uzbrojenia, należy on do nich

- Z pewnością bardzo jasno mówiliśmy o naszych obawach dotyczących eskalacji, ale koniec końców, to są decyzje, które leżą w gestii Ukraińców i oni muszą się do tego odnieść - powiedział w środę rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Zaznaczył przy tym, że nie ma potwierdzenia, kto stoi za uderzeniami.

- W przeciwieństwie do Rosjan, my szanujemy ukraińską suwerenność. Kiedy dajemy Ukraińcom system uzbrojenia, należy on do nich, oni decydują, gdzie go użyć, jak dużo amunicji zużywać. Ale z pewnością mieliśmy z nimi rozmowy na temat odpowiedzialności za używanie tych systemów - powiedział rzecznik.