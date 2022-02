Rzecznik Departamentu Stanu: bombardowanie Kijowa to nie jest kontekst, w którym dyplomacja może odnieść sukces

Rozmowy proponowane przez Rosję w czasie, gdy jej wojska okrążają i bombardują Kijów, nie mają szans powodzenia i zgadzamy się co do tego z naszymi ukraińskimi partnerami - powiedział w piątek rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price. Zaznaczył, że ewentualne rozmowy mogą odnieść sukces, tylko jeśli Rosja podejmie kroki w kierunku deeskalacji i przestanie atakować Ukrainę.

- Nie trzeba być wielkim analitykiem politycznym, by wiedzieć, że oferta dyplomacji (składana) w czasie, kiedy bombardujesz, ostrzeliwujesz stolicę zamieszkaną przez 2,9 miliona ludzi i kiedy twoje czołgi się do niej zbliżają, a twoje siły ją okrążają (...) to nie jest kontekst, w którym dyplomacja może odnieść sukces - powiedział Price podczas piątkowej konferencji prasowej.