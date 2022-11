Ukraiński wywiad o chorobach wśród Rosjan. "Lekarze białoruscy nie mogą sobie poradzić"

Wśród żołnierzy mają szerzyć się choroby

Donoszą o konfliktach między wojskowymi

HUR powołuje się na raporty sporządzane przez oficerów białoruskich na podstawie skarg zgłoszonych przez niższych rangą żołnierzy. Żalą się oni na obraźliwe zachowania i wypowiedzi Rosjan. "Liczba przypadków szybko rośnie, co prowadzi do niekontrolowanego wzrostu napięcia na Białorusi" - oceniają służby ukraińskie. Szef HUR Kyryło Budanow mówił przed tygodniem, że na Białorusi przebywa około 4,3 tysiąca rosyjskich wojskowych, a około 80 proc. z nich, to ludzie powołani do armii rosyjskiej w ramach niedawnej mobilizacji na wojnę z Ukrainą.