Rosyjska propaganda. Najpierw "bojowe nietoperze i ptaki", potem "brudna bomba", teraz "rozpylanie zarażonych komarów"

Rosja od miesięcy, nie przedstawiając żadnych dowodów, oskarżała już Ukrainę i USA o tworzenie laboratoriów z bronią biologiczną , plany szkolenia zatrutych ptaków i nietoperzy bojowych, które, migrując nad Rosją, miałyby rozsiewać choroby. Obecnie władze na Kremlu prowadzą zmasowaną akcję propagandową w celu przekonania, że Ukraina może użyć "brudnej bomby" , by następnie "oskarżyć o to Rosję".

"Brudna bomba" to broń zawierająca materiały radioaktywne, takie jak na przykład uran, które w momencie eksplozji - spowodowanej przez ładunki konwencjonalne - są wyrzucane w powietrze. Ponieważ opad radioaktywny może przyczynić się do powstania poważnych chorób, w tym nowotworów, BBC zauważa, że zastosowanie takiej bomby doprowadziłoby do wybuchu paniki na obszarze zagrożonym skutkami jej działania. Taki teren musiałby zostać natychmiastowo ewakuowany, a wielu ludziom i tak nie udałoby się uniknąć napromieniowania.