Masza Makarowa: matki i żony zaciągały kredyty, żeby wyprawiać synów i mężów na śmierć

Masza Makarowa została zapytana w sobotę w "Jeden na jeden", czy Rosjanie widzą trumny wracające z Ukrainy . - Oczywiście tak. Te trumny wracają przede wszystkim do małych miasteczek i na rosyjską prowincję, gdzie ci żołnierze są chowani jako bohaterowie, w asyście wojskowej i z udziałem władz miejskich. Jest to duży "honor" dla rodzin, które przez lata żyły w ogromnym ubóstwie, a teraz nagle stają się rodzinami bohaterów - powiedziała.

- Poza tym jest dużo sekretnych cmentarzy, które są odkrywane przez dziennikarzy rosyjskich. Znajdują się na rosyjskiej prowincji, na Syberii głównie, za Uralem. Są to cmentarze nieoznakowane, na których cały czas pojawiają się nowe groby. Są to głównie groby rosyjskich najemników, więźniów zwerbowanych przez Jewgienija Prigożyna do Grupy Wagnera, którzy masowo giną w Ukrainie, ponieważ rzeczywiście są mięsem armatnim - mówiła rosyjska dziennikarka.

Makarowa: Rosjanie, idąc do wojska, wszystko muszą kupić sami

Dziennikarka została zapytana, czy nagrania z rosyjskimi żołnierzami narzekającymi na sytuację na froncie w Ukrainie, na warunki, na sprzęt, który nie działa, docierają do Rosjan. - Oczywiście. One są masowo rozpowszechniane, w Telegramie głównie, ale również w (innych) serwisach społecznościowych - powiedziała Makarowa.

- Rosjanie wiedzą, że idąc do wojska, wszystko muszą kupić sami. Ale to jest też sytuacja paradoksalnie absurdalna, moim zdaniem. Kiedy w Rosji 21 września ogłoszono tak zwaną częściową mobilizację, żony, matki kupowały, często biorąc na przykład kredyty, swoim mężom, synom skarpetki, cały sprzęt bojowy, żeby mogli się udać na wojnę - mówiła Makarowa. - Zaciągali kredyty, żeby wyprawiać ludzi na śmierć - podkreśliła.

Makarowa: Rosjanką trudno być zawsze, Rosja przeżywa lata haniebne

Makarowa: za każdy przejaw wsparcia dla Ukrainy grozi w Rosji duża kara

Makarowa: w Rosji mówią o Putinie "dziadek z bunkru"

- Myślę, że jest to dla niego duże poniżenie, bo zobaczmy, jaką drogę przeszedł Władimir Putin. Od lidera ogromnego kraju, coraz bogatszego, do którego przyjeżdżają wszyscy liderzy państw na Dzień Zwycięstwa 9 maja, stoją razem z nim na Placu Czerwonym, który jest przyjmowany na salonach jako młody, prężny lider - do "dziadka z bunkru" jak mówią o nim w Rosji, który jest osamotniony, którego potencjalnie czeka sąd w Hadze i który może pozostawać tylko wewnątrz Rosji, trzymając tę władzę mocno w swoich rękach, by być bezpiecznym - oceniła.