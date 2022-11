Rosjanie zatapiają prywatne łodzie w obwodzie chersońskim

Rosyjskie wojska okupacyjne niszczą łodzie, należące do mieszkańców i prowadzą przymusową ewakuację ludności w Berysławiu - poinformował sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych. Według ekspertów, cytowanych przez media, Rosjanie niszczą wszystkie jednostki pływające, by w razie swojego ewentualnego odwrotu uniemożliwić wojskom ukraińskim przedostanie się na lewy brzeg Dniepru.

W komunikacie sztabu podano, że wojska rosyjskie masowo niszczą łodzie, należące do ludności cywilnej nad rzeką Dniepr. "Silniki i inny majątek z jednostek pływających przywłaszczają sobie okupanci" - przekazuje sztab. W wyniku zatapiania jednostek cywilnych do rzeki trafia paliwo, które zagraża ekosystemowi parku narodowego - podkreślono. Według ekspertów, cytowanych przez media, Rosjanie niszczą wszystkie jednostki pływające, by w razie swojego ewentualnego odwrotu uniemożliwić wojskom ukraińskim przedostanie się na lewy brzeg Dniepru.