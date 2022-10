Alarm w całym kraju. Rosyjskie ataki na ukraińskie miasta

czytaj dalej

Setki osób wpadły do rzeki Machchu, po tym, jak zawalił się most wiszący w mieście Morbi, w indyjskim stanie Gudźarat - poinformował Reuters. W poniedziałek rano agencja podała, że liczba ofiar śmiertelnych katastrofy wzrosła do 132. Przeprawa została niedawno otwarta po remoncie.