Rosja-Ukraina. Rosjanie ostrzelali cmentarz i dom w Odessie

- Rosjanie nazywają to atakowaniem obiektów wojskowych. To, co znajduje się za moimi plecami (zniszczony blok mieszkalny - red.) to nie jest obiekt wojskowy. (...) Zginęła trzymiesięczna dziewczynka, która nie zdążyła zobaczyć, czym jest życie. Dranie, spłoniecie w piekle - powiedział mer Odessy w nagraniu, opublikowanym na kanale Suspilne Odessa na Telegramie.