Janusz Reiter, były ambasador Polski w USA: chińskie wsparcie dla Moskwy może tę wojnę przedłużyć

Pomoc Chin dla Rosji może przedłużyć wojnę w Ukrainie - twierdzi Janusz Reiter, były ambasador Polski w USA i w Niemczech. Ocenił, że powodzenie rozmów pokojowych zależy od kilku kwestii. - Od tego, jak długo Ukraina będzie w stanie powstrzymywać agresję rosyjską. To się staje coraz trudniejsze, ale Ukraina sobie z tym radzi nadspodziewanie dobrze. To też będzie oczywiście zależne od stopnia zmęczenia Rosji - dodał.

Reiter o ewentualnym wsparciu Chin

Stwierdził, że "w pewnej mierze albo w dużej mierze to będzie zależało od tego, czy Rosji uda się uzyskać poparcie chińskie, bo to może Rosję na jakiś czas wzmocnić".

- Rosja za to zapłaci w przyszłości ogromną cenę, ale zdaje się, że te rachunki, które trzeba będzie płacić w przyszłości, dzisiaj nikogo w Moskwie nie interesują. Dzisiaj ważne jest, co można zrobić, żeby wygrać tę wojnę, która w zasadzie jest nie do wygrania. Natomiast nie ma wątpliwości, że jeżeli Chiny staną po stronie Moskwy, to może to tę wojnę przedłużyć - mówił.