Reuters: USA wstrzymują sprzedaż dronów na Ukrainę

Plany sprzedaży Ukrainie amerykańskich czterech dużych, uzbrojonych dronów, Gray Eagle, zostały wstrzymane - poinformował Reuters, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą. Ich zdaniem podyktowały to obawy, że zaawansowany sprzęt może wpaść w ręce Rosjan.

Administracja do spraw Bezpieczeństwa Technologii Obronnych Pentagonu przedstawiła zastrzeżenia do sprzedaży dronów MQ-1C Gray Eagle, które mogą być uzbrojone w pociski Hellfire do wykorzystania na polu walki z Rosją - poinformowała agencja Reutera, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą.