Rosja straci dostęp do cieśnin czarnomorskich? Ukraina chce poprosić Turcję o pomoc

Kułeba w ONZ: musimy wykorzystać ostatnią szansę i zatrzymać Rosję. Jest to oczywiste, że Putin sam z siebie się nie zatrzyma. Początek wojny na Ukrainie na wielką skalę będzie końcem pokoju na świecie takim, jakim go znaliśmy. Jeżeli Rosja nie spotka się z szybką i zdecydowaną odpowiedzią, będzie to oznaczało klęskę międzynarodowych systemów i instytucji, których zadaniem jest utrzymanie globalnego pokoju i bezpieczeństwa. To ponury scenariusz, w którym wracamy do najmroczniejszych czasów XX wieku. Rosji Ukraina nie wystarczy.