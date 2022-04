Rosja-Ukraina. Zidentyfikowano 500 podejrzanych o zbrodnie wojenne

Wenediktowa: mamy dowody, że w Kramatorsku zaatakowali Rosjanie

Mówiąc o piątkowym ataku na stację kolejową w Kramatorsku, powiedziała: "Absolutnie jest to zbrodnia wojenna, to był rosyjski pocisk rakietowy, który zabił ponad 50 osób. Ci ludzie chcieli tylko ratować swoje życie, chcieli być ewakuowani. To były kobiety, to były dzieci, oni po prostu chcieli ocalić swoje życie". Zapytana, czy wie na pewno, że był to rosyjski atak, Wenediktowa odparła: "Mamy dowody".