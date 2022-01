Konflikt Rosja-Ukraina. Prezydent Wołodymyr Zełenski o możliwej eskalacji konfliktu

Zełenski stwierdził, że "jeśli Rosja komunikuje, że jest za rozmowami z Mińskiem i nie zamierza atakować Ukrainy, to zdecydowanie może pokazać kroki, które potwierdzają te słowa". - Po co tylu żołnierzy i tak częste szkolenia? Rosja mówi, że ma potężną armię. Ale dlaczego tutaj, przy naszych granicach? Żeby nas zastraszyć? Co to za masochizm? My się nie boimy. Tu żyją ludzie - oświadczył.