Premier Mario Draghi w pierwszym wywiadzie: poprosiłem Putina, aby prowadził negocjacje

Włoski premier Mario Draghi powiedział, że celem prezydenta Rosji Władimira Putina "zdławienie ukraińskiego oporu, okupacja kraju i powierzenie go zaprzyjaźnionemu rządowi". W rozmowie z "Corriere della Sera" mówił, że do samego końca próbował rozmawiać z rosyjskim przywódcą. "Poprosiłem go, aby prowadził negocjacje" - dodał Draghi.