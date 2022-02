Premier Ukrainy Denys Szmyhal odpowiada na warunki postawione przez Władimira Putina

Premier Ukrainy Denys Szmyhal powiedział we wtorek, że żądania prezydenta Rosji Władimira Putina pod adresem Ukrainy, wśród których jest między innymi rezygnacja ze wstąpienia do NATO i demilitaryzacja, są niezgodne z wyborem ukraińskiego społeczeństwa.

Żądania prezydenta Rosji Władimira Putina są niezgodne z wyborem ukraińskiego społeczeństwa – powiedział we wtorek premier Ukrainy Denys Szmyhal. - Dla niepodległej, suwerennej Ukrainy i dla mnie jako premiera naszego państwa jest to niemożliwe do spełnienia – powiedział Szmyhal, cytowany przez agencję informacyjna Interfax Ukraina.