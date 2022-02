Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie sytuacji na Ukrainie. Przemówienie ambasadora Kenii

W reakcji na uznanie przez Rosję niepodległości separatystycznych republik w Donbasie i wysłaniu tam rosyjskich wojsk, w poniedziałek odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Donośny głos zabrał podczas niej ambasador Kenii. Powiedział, że sytuacja między Ukrainą i Rosją przypomina mu historię Afryki. - Jeśli po uzyskaniu niepodległości zdecydowalibyśmy się dążyć do etnicznej, rasowej i religijnej jednorodności, wiele dekad później wciąż bylibyśmy pogrążeni w krwawych wojnach. Zgodziliśmy się uznać granice, które odziedziczyliśmy, zamiast tworzyć narody z niebezpieczną nostalgią spoglądające w przeszłość - mówił dyplomata.

Kilka godzin po ogłoszeniu dekretu Putina zwołano nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Były to pierwsze obrady tego organu w sprawie konfliktu Rosja-Ukraina. Debata odbyła się wbrew sprzeciwowi Moskwy i Pekinu.

Ambasador Kenii: obecna sytuacja na Ukrainie przypomina historię Afryki

- Jeśli po uzyskaniu niepodległości zdecydowalibyśmy się dążyć do etnicznej, rasowej i religijnej jednorodności, wiele dekad później wciąż bylibyśmy pogrążeni w krwawych wojnach. Zamiast tego zgodziliśmy się uznać granice, które odziedziczyliśmy, wciąż jednak dążąc do politycznej, ekonomicznej i prawnej integracji kontynentu, zamiast tworzyć narody z niebezpieczną nostalgią spoglądające w przeszłość - mówił ambasador. - Postanowiliśmy przestrzegać zasad Organizacji Jedności Afrykańskiej [zastąpionej potem przez Unię Afrykańską - red.] i Karty Narodów Zjednoczonych, nie dlatego, że nasze granice nas satysfakcjonowały, ale dlatego że pragnęliśmy wykuć w pokoju coś wspanialszego - dodał.

Kimani: multilateralizm leży na łożu śmierci

Kimani mówił, że "w granicach wszystkich państw powstałych po upadku lub wycofaniu się imperiów, żyją ludzie, pragnący integracji z ludźmi w sąsiednich państwach". - To normalne i zrozumiałe, w końcu któż nie pragnie dołączyć do swoich braci i realizować z nimi wspólny cel? Jakkolwiek Kenia odrzuca takie pragnienia realizowane siłą. Musimy dokończyć proces odradzania się z popiołów martwych imperiów w sposób, który nie pogrąży nas ponownie w nowych formach dominacji i opresji. Odrzuciliśmy irredentyzm i ekspansjonizm bez względu na ich podstawy, w tym aspekty rasowe, etniczne, religijne czy kulturowe. Dziś ponownie go odrzucamy - oświadczył Kimani.