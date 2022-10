"Dramatyczne zmiany" w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej. Co teraz mówi propaganda

Ogłoszenie częściowej mobilizacji przez Kreml ukazało rosyjskiej opinii publicznej konsekwencje porażki wokół Charkowa, a później w Łymanie, druzgocząc wysiłki Kremla, by przedstawić tę wojnę jako ograniczoną i generalnie skuteczną - ocenił amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Analitycy ISW zwrócili też uwagę na "dramatyczne zmiany" w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej.

Porażka w Łymanie i obwodzie charkowskim, w połączeniu z błędami w ogłoszonej wcześniej przymusowej mobilizacji, wywołały "dramatyczne zmiany" w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej - napisano w specjalnym wydaniu raportu waszyngtońskiego think tanku.

Sponsorowane przez Kreml rosyjskie media i tak zwani blogerzy wojskowi opłakują utratę Łymanu, a jednocześnie krytykują biurokratyczne niepowodzenia związane z mobilizacją - zwraca uwagę Instytut Studiów nad Wojną (Institute for the Study of War, ISW). Za porażkę obwiniają brak odpowiedniego zaopatrzenia i wzmocnienia rosyjskich sił w Donbasie.