Generał Mick Ryan o nowym rosyjskim dowódcy: Surowikin wydaje się być bardziej brutalny

Ukraina ma na razie militarną przewagę nad Rosją, lecz mianowanie nowego dowódcy wojsk rosyjskich generała Siergieja Surowikina sprawia, że droga do zwycięstwa jest jeszcze daleka - ocenił australijski generał Mick Ryan na łamach amerykańskiego dwumiesięcznika "Foreign Affairs". Jego zdaniem mianowanie Surowikina sprawiło, że Putin nadal może wierzyć, iż zajmie cztery ukraińskie obwody, które "przyłączył do Rosji" poprzez nieuznawane referenda.

Nowy dowódca rosyjskich wojsk bardziej brutalny od poprzednika

Mianowanie Surowikina, do którego doszło na początku października, sprawiło, że Putin nadal może wierzyć, że zajmie cztery obwody, które "przyłączył do Rosji" poprzez nieuznawane przez większość świata referenda - ocenił Ryan. Putin ma też nadzieję, że w miarę przedłużania się wojny i nadejścia zimy Europa przestanie udzielać Ukrainie dużej pomocy i wznowi import rosyjskiego gazu - napisał australijski ekspert.

Putin będzie podtrzymywał szantaż energetyczny

Jak dodał, Putin będzie podtrzymywał szantaż energetyczny i pozbawiał Europę gazu w nadziei, że kraje Zachodu zmuszą Kijów do zgody na zawieszenie broni w miarę spadku temperatury, będzie również nadal atakował ukraińską infrastrukturę energetyczną. Putin uważa, że nie tylko zamrozi Ukraińców, lecz odstraszy też zachodni biznes, który nie wróci do kraju, w którym nie ma stabilnego zasilania - ocenił Ryan.

Ukraina musi utrzymać wsparcie militarne Zachodu

Według australijskiego generała to ukraińskie wojsko ma w tej chwili przewagę, a jego dowódcy decydują o tym, gdzie i kiedy toczą się bitwy. Ale to nie znaczy, że Ukraina będzie miała inicjatywę w nieskończoność. Aby nie utracić inicjatywy, Kijów musi nadal przeciwdziałać rosyjskiej propagandzie - podkreślił Ryan.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i jego współpracownicy pracują nad komunikatami, mającymi na celu utrzymanie poparcia społeczności międzynarodowej. Muszą też dbać o to, by wojna nie spadła z pierwszych stron zachodnich gazet. A najlepszym sposobem na osiągnięcie tego celu jest to, co Ukraina robiła przez ostatnie pół roku: wygrywanie. Im więcej zwycięstw Kijów będzie mógł wskazać, tym więcej funduszy i broni otrzyma od Zachodu - podsumował australijski ekspert w "Foreign Affairs".