NATO zapowiada wzmocnienie wschodniej flanki. Kreml komentuje 

Rosja oskarżyła w poniedziałek Stany Zjednoczone i ich sojuszników o eskalację napięć na linii Wschód-Zachód. W ten sposób władze na Kremlu odczytały oświadczenie NATO w sprawie wysłania dodatkowych okrętów i myśliwców w celu wzmocnienia Europy Wschodniej. Sojusz Północnoatlantycki zdecydował się na ten krok, ponieważ apele do Rosji w sprawie wycofania wojsk zgromadzonych w pobliżu granic z Ukrainą i deeskalację sytuacji nie odniosły jak dotąd efektów.

- Jeśli chodzi o konkretne działania, widzimy publikowane przez Sojusz Północnoatlantycki oświadczenie o zwiększeniu kontyngentu i gromadzeniu sił i środków na wschodniej flance. Wszystko to prowadzi do tego, że napięcia rosną - powiedział w poniedziałek Dmitrij Pieskow, cytowany przez rozgłośnię Echo Moskwy. Jak stwierdził, "taka sytuacja ma miejsce przez działania Stanów Zjednoczonych i krajów NATO ". Rzecznik Kremla ostrzegł również, że rosyjska armia "nie może ignorować wzmożonej aktywności NATO w pobliżu granic Rosji ".

- Istnieje zagrożenie i teraz jest bardzo wysokie. Jest wyższe niż wcześniej – powiedział dziennikarzom Pieskow, odnosząc się do ewentualnej "ukraińskiej ofensywy". Pytany, czy Rosja ma dane o tym, kiedy może ona nastąpić, rzecznik Kremla nie udzielił odpowiedzi. Zaapelował do USA i NATO, by "powtrzymały Kijów przed siłowym rozwiązaniem konfliktu".