NATO: sojusznicy stawiają siły w gotowości, wysyłają okręty i myśliwce na wschodnią flankę

Siły państw NATO "przechodzą w stan gotowości i wysyłają dodatkowe okręty i myśliwce do baz na wschodzie Europy, wzmacniając w ten sposób odstraszanie i sojuszniczą obronę w sytuacji, w której Rosja kontynuuje kumulowanie sił wokół Ukrainy" - przekazał w poniedziałek w komunikacie Pakt Północnoatlantycki.

"Przyjmuję z zadowoleniem działania Sojuszników wnoszących dodatkowe siły do NATO . NATO będzie nadal podejmować wszelkie niezbędne kroki, by chronić i bronić wszystkich Sojuszników, w tym poprzez wzmacnianie wschodniej części Sojuszu. Zawsze odpowiemy na jakiekolwiek pogorszenie sytuacji naszego środowiska bezpieczeństwa, w tym poprzez wzmacnianie naszej kolektywnej obrony" - powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg , cytowany w komunikacie.

Dania wysyła fregatę rakietową na Morze Bałtyckie, a jej cztery myśliwce F-16 polecą na Litwę, by wspierać NATO-wską misję ochrony przestrzeni powietrznej krajów bałtyckich.

Hiszpania wysyła okręty, by wspomóc działania NATO we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego i bierze pod uwagę wysłanie myśliwców do Bułgarii.