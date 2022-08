Atak Rosji na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa 176. dzień. W Charkowie, drugim co do wielkości mieście Ukrainy, doszło do kolejnego rosyjskiego ataku na dzielnicę mieszkaniową. Prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał, że ukraińscy dyplomaci i specjaliści z dziedziny atomistyki są w kontakcie z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej, a misja MAEA może zostać szybko wysłana do Zaporoskiej Elektrowni Atomowej.