Atak Rosji na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Na anektowanym przez Rosję Krymie we wtorek doszło do wybuchów, pojawiają się doniesienia o kolejnych. Jak podały ukraińskie media, w pobliżu miasta Dżankoj doszło do eksplozji w składzie amunicji. Według rosyjskiego ministerstwa obrony to wynik "działań sabotażowych".