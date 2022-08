Atak Rosji na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa 174. dzień. Nowa Zelandia dołączyła do kierowanego przez Wielką Brytanię programu szkoleń ukraińskich żołnierzy na brytyjskich poligonach - przekazało w poniedziałek wieczorem brytyjskie ministerstwo obrony. Blogerzy monitorujący ruchy wojsk i uzbrojenia na terytorium Białorusi przekazali, że na lotnisku Ziabrowka w białoruskim obwodzie homelskim skoncentrowano dużą liczbę rosyjskich systemów rakietowych, co może świadczyć o przygotowaniach do ataku na Ukrainę.

> Brytyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że Nowa Zelandia dołączyła do kierowanego przez Wielką Brytanię programu szkoleń ukraińskich żołnierzy na brytyjskich poligonach. - Nowozelandzka pomoc, podobnie jak innych naszych zagranicznych partnerów, zapewni kluczowe doświadczenie i umiejętności dzielnym mężczyznom i kobietom z Ukrainy walczącym o swój kraj - oświadczył brytyjski minister obrony Ben Wallace.

> W opinii prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego brak reakcji na działania Rosjan w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej świadczyć będzie o tym, że "świat przegrał". - Przegra z terroryzmem. I ulegnie nuklearnemu szantażowi - podkreślił ukraiński prezydent.

> Rzecznik ONZ Stephane Dujarric przekazał, że Organizacja Narodów Zjednoczonych posiada możliwości logistyczne i środki bezpieczeństwa potrzebne, aby wesprzeć przyjazd inspektorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) na teren Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, jeśli tylko Rosja i Ukraina wyrażą na to zgodę.

Ćwiczenia strzeleckie żołnierzy ukraińskich na poligonie w regionie Donbasu PAP/Vladyslav Karpovych

> Na lotnisku Ziabrowka w obwodzie białoruskim homelskim skoncentrowano dużą liczbę rosyjskich systemów rakietowych, co może świadczyć o przygotowaniach do ataku na Ukrainę - ocenili w poniedziałek blogerzy z projektu Biełaruski Hajun, monitorujący ruchy wojsk i uzbrojenia na terytorium Białorusi. Według nich na lotnisku znajduje się 10-14 systemów rakietowych S-400 Triumf, trzy stacje radiolokacyjne Kasta 2E2 oraz 48Ja6 Podlot, oraz dwa systemy rakietowe Pancir. Jest tam także magazyn amunicji z pociskami do systemów S-300/400.

> Doradca prezydenta Zełenskiego Mychajło Podolak oświadczył, że siły rosyjskie 73 razy częściej atakowały w Ukrainie obiekty cywilne niż wojskowe. "Statystyka jest nieubłagana. Od rozpoczęcia agresji na pełną skalę Rosja przeprowadziła 22 tysiące ataków na obiekty cywilne. I tylko 300 ataków na wojskowe" - napisał na Twitterze.

> Kanclerz Niemiec Olaf Scholz, będący gościem spotkania premierów państw nordyckich w Oslo, wyraził w poniedziałek swój sprzeciw wobec propozycji zakazu wjazdu do UE dla rosyjskich turystów. - To nie jest wojna narodu rosyjskiego, to jest wojna Putina (...). Wszystkie podejmowane przez nas decyzje nie powinny komplikować wyjazdu z kraju lub ucieczki od dyktatury w Rosji - oznajmił Scholz na wspólnej konferencji prasowej.

