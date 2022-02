Rosja - Ukraina. Nad Kijowem zestrzelono samolot. Maszyna spadła na osiedle

Nad Kijowem we wczesnych godzinach porannych ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła samolot, który następnie uderzył w budynek mieszkalny i spowodował pożar. Nie wiadomo, czy maszyna była załogowa. Na Ukrainie trwają ataki rosyjskiej armii.

Siły ukraińskie zestrzeliły samolot nad Kijowem we wczesnych godzinach porannych w piątek. Maszyna uderzyła potem w budynek mieszkalny, co spowodowało pożar - opisała agencja Reutera. Dziennikarze agencji nie zweryfikowali typu oraz pochodzenia samolotu. Na zdjęciach i nagraniach widać rozbity wrak nieznanej maszyny. Nie wiadomo, czy była załogowa.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował w piątek do Zachodu o dalsze sankcje przeciw Rosji, a do obywateli o protesty i domaganie się pokoju. - Europa ma dość siły, by powstrzymać agresję na Ukrainę - oświadczył. Zaproponował przy tym Władimirowi Putinowi rozmowy, aby powstrzymać śmierć ludzi.