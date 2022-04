Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii: Kreml przygotowuje nowe kłamstwa

Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podało w oświadczeniu, że "Kreml przygotowuje nowe kłamstwa, aby wyjaśnić okrucieństwa popełnione na ludności cywilnej w Ukrainie". Dodano, że Wielka Brytania oferuje wsparcie, w tym fundusze i personel, aby pomóc pociągnąć sprawców do odpowiedzialności.

Dodano, że " Wielka Brytania oferuje fundusze, personel i wiedzę wojskową, aby pociągnąć sprawców do odpowiedzialności". Do wpisu dołączono filmik, w którym ministerstwo stwierdza, że istnieją dowody na "okrucieństwa popełnione przez siły rosyjskie w Ukrainie, w tym: gwałty i przemoc seksualną, atakowanie szkół, szpitali i cywilów, tortury, egzekucje".

W filmie wymieniono też kłamstwa Kremla, które według władz rosyjskich mają usprawiedliwiać ataki, w tym takie jak to, że informacje o zbrodniach na ludności cywilnej to "kampania medialna" i że zostały one "zainscenizowane". "Wojna Putina jest zbudowana na kłamstwach" - podsumowuje brytyjskie ministerstwo w filmiku.