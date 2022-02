Witalij Kliczko: Rosyjskie wojska są blisko stolicy. Nocą i nad ranem będzie bardzo trudno

Ukraina została zaatakowana przez Rosję w czwartek nad ranem. W piątek inwazja jest kontynuowana. W wielu ukraińskich regionach i miastach dochodzi do ataków zarówno na infrastrukturę wojskową, jak i obiekty cywilne. Rosyjskie siły nacierają na Kijów.

Mer poinformował, że wzmacniana jest ochrona mostów, na wjeździe do miasta i przy obiektach strategicznych instalowane są posterunki kontrolne. Przekazał też, że w odstępie 3-5 minut w pobliżu elektrociepłowni na zachodzie Kijowa doszło do pięciu wybuchów. Około godz. 21 (godz. 20 w Polsce) władze kijowskie wydały ostrzeżenie w związku z możliwym nalotem. Wszyscy mają udać się do schronów - zaapelowano.