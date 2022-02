Reporter pokazał, jak blisko stolicy Ukrainy są siły rosyjskie. "Przejmują to lotnisko"

Na lotnisko dotarł reporter CNN Matthew Chance, który zbliżył się do rosyjskich sił wojskowych. - Ci wojskowi, których tam widzicie, to rosyjskie siły powietrznodesantowe. Przejmują to lotnisko - relacjonował. - Pozwolili nam podejść, w czasie gdy bronią perymetru tej bazy lotniczej, gdzie wylądowały śmigłowcami oddziały o wczesnych godzinach porannych, aby uformować most powietrzny, by przyjąć więcej rosyjskich oddziałów - dodał.