Krystyna Kurczab-Redlich o Władimirze Putinie: ten przywódca się potwornie boi

Władimir Putin czuje panikę i potwornie się boi, ale znając jego psychikę to nigdy nie przyzna się do porażki - mówiła w TVN24 Krystyna Kurczab-Redlich, reporterka, znawczyni Rosji, autorka książki "Wowa, Wołodia, Władimir. Tajemnice Rosji Putina".

Kurczab-Redlich: Putin potwornie się boi

- Na tyle, na ile mogę sobie wyobrazić Putina i jego myśli, jestem przekonana, że właśnie to czuje. Jeżeli ten człowiek porusza się już nie samolotami, bo się boi, tylko pancernym pociągiem , w którym na ogół jest sam albo w nielicznym towarzystwie, to nie może czuć niczego innego - stwierdziła.

Zaznaczyła jednak, że "znając psychikę tego człowieka, on nigdy nie przyzna się do porażki". - On jest ogromnie zdumiony tym, co się stało po rozpoczęciu wojny, ale on nie przyznaje się do porażki. Ciągle jest przekonany, że będzie mógł tę Ukrainę pokonać. A kim? Tymi milionami ludzi, których posyła na śmierć - mówiła Kurczab-Redlich.