Zniszczony most Krymski na zdjęciach satelitarnych

Agencja Maxar opublikowała zdjęcia satelitarne, na których widać zniszczony most Krymski. Komentując skutki wybuchu i pożaru na moście, generał profesor Bogusław Pacek wyraził opinię, że "Putin jest pod ścianą i będzie musiał zareagować". Ocenił, że możliwe są ataki na infrastrukturę krytyczną na terenie całej Ukrainy oraz "spektakularne ataki na najważniejsze osoby w państwie". Jak donoszą media, przywrócony został wahadłowy ruch samochodów na moście oraz kursowanie pociągów.

W sobotę rano doszło do wybuchu i pożaru na moście łączącym zaanektowany Krym z terytorium Rosji . Strona rosyjska podała potem informację o wybuchu samochodu ciężarowego, który spowodował zapalenie się cystern z paliwem na kolejowej części mostu. Prócz zniszczeń na kolejowej nitce mostu zniszczone są odcinki drogi na jednej z nitek samochodowych.

W sobotę wieczorem został przywrócony wahadłowy ruch samochodów po jednej jezdni oraz kursowanie pociągów towarowych i pasażerskich. O wznowieniu ruchu kolejowego poinformował w nocy z soboty na niedzielę portal Ukrainska Pravda, powołując się na rosyjskie Ministerstwo Transportu . Pierwszy pociąg pasażerski z Symferopola do Moskwy miał odjechać w sobotę późnym popołudniem zgodnie z rozkładem. W ciągu kolejnych godzin przez most miało przejechać 12 składów pasażerskich.

Zdjęcia satelitarne

Od początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę most był wykorzystywane przez Kreml do transportu żołnierzy i sprzętu wojskowego na Krym, a następnie na Ukrainę.

W sobotę amerykański koncern technologiczny Maxar Technologies opublikował satelitarne zdjęcia, na których widać uszkodzony most.

Most Krymski przed i po wybuchu. Zdjęcia satelitarne | Reuters/Planet Labs PBC

Most Krymski przed i po wybuchu. Zdjęcia satelitarne | Reuters/Planet Labs PBC

Generał Pacek: atak może być kroplą, która przeleje czarę goryczy

O znaczeniu wybuchu na moście Krymskim mówił w rozmowie z PAP generał profesor Bogusław Pacek z Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. - To bardzo istotne i może odegrać ważną rolę w tej wojnie z wielu powodów zarówno dla strony ukraińskiej, jak i rosyjskiej - stwierdził.

Podkreślił, że "niezależnie od tego, kto był sprawcą, to wydarzenie z całą pewnością ma duże znaczenie dla społeczeństwa rosyjskiego, które - jak widać po reakcjach medialnych i internetowych przede wszystkim - zostało tym mocno poruszone". - Jeden z głównych przekazów to jest wielka pretensja i krytyka do armii rosyjskiej, która po raz kolejny w ocenie internautów nie daje sobie rady na tej wojnie - wskazał generał.