"Noc będzie czasem koszmaru dla Rosjan". Potrzebna decyzja Zachodu

Komandor Maksymilian Dura mówił w TVN24 o czynnikach, które "mogą zmienić sytuację" na froncie. - Pierwszy to amunicja precyzyjna, która pozwala odcinać Rosjan od dostaw. No ale trzeba ich jakoś wyprzeć. Tu jest sytuacja związana z tym, że zaczyna się okres zimowy, a więc okres, gdy noc jest dłuższa od dnia. I to jest bardzo ważne. Zarówno strona ukraińska, jak i rosyjska, mają ograniczone działania w nocy. To jest coś, co jest wadą tych armii, ponieważ oni nie mają ani noktowizorów, ani termowizorów w odpowiedniej ilości - zwracał uwagę komandor porucznik rezerwy Marynarki Wojennej.