Kanada nakłada sankcje na Rosję, wysyła setki żołnierzy na Łotwę

Premier Kanady ogłosił we wtorek nałożenie pierwszej części sankcji na Rosję. - Są to konsekwencje, które muszą ponieść kraje odwołujące się do przemocy – powiedział Justin Trudeau. Kanada wyśle też do 460 dodatkowych żołnierzy na Łotwę, gdzie w ramach operacji Reassurance stacjonuje grupa wojskowa NATO, znajdująca się pod kanadyjskim dowództwem.

Kanada nałożyła we wtorek na Rosję pierwszą część sankcji. Są to sankcje finansowe, wobec banków, a także wobec rosyjskich parlamentarzystów. - Nie należy mieć złudzeń, to jest dalsza inwazja na suwerenny kraj i jest to całkowicie nie do przyjęcia - tak Trudeau skomentował podczas konferencji prasowej działania Rosji na wschodzie Ukrainy.