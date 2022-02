Stoltenberg: Rosja wciąż utrzymuje duże, gotowe do ataku siły wokół Ukrainy, od Krymu po Białoruś

Ministrowie obrony państw NATO, którzy spotkali się w Brukseli, wezwali Rosję do deeskalacji konfliktu. - Widzimy, że Rosja wciąż utrzymuje duże, gotowe do ataku siły wokół Ukrainy, od Krymu po Białoruś - mówił w środę na konferencji sekretarz generalny NATO. Jens Stoltenberg poinformował, że ministrowie rozważają utworzenie nowych grup bojowych w Europie Południowo-Wschodniej.

- Widzimy, że Rosja wciąż utrzymuje duże, gotowe do ataku siły wokół Ukrainy, od Krymu po Białoruś - zaznaczył. Wyjaśnił, że NATO jest w posiadaniu zdjęć satelitarnych, które mogą to udowodnić. Zwrócił przy tym uwagę, że jest to największa koncentracja sił zbrojnych w Europie od czasów zimnej wojny. - Nie jest za późno, by Rosja się wycofała, wybrała pokój i odpowiedziała na zachęty NATO do dialogu - mówił.