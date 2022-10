"Washington Post": irański dron przeanalizowany przez Amerykanów

Irańczycy są "bezpośrednio zaangażowani" we wspieranie ataków dronami, jednak to Rosjanie sterują nimi. Liczba irańskich instruktorów jest "relatywnie niewielka" - dodał Kirby.

Iran dostarcza Rosji drony bojowe

Amerykański think tank ISW informował w sobotę, opierając się na źródłach irańskich, że Rosja zakupiła nieznaną liczbę dronów Arash-2, które są bardziej zaawansowaną konstrukcją niż używane już przez siły rosyjskie na Ukrainie Shahed-136. Jest jednak bardzo mało prawdopodobne, by Rosjanie byli w stanie używać dronów Arash-2 z większymi sukcesami niż Shahed-136 - ocenił ISW.

Amerykanie analizują wrak irańskiego drona

Wielka Brytania nakłada sankcje na irańskich generałów

"Wsparcie Iranu dla brutalnej i nielegalnej wojny ( Władimira) Putina przeciwko Ukrainie jest godne ubolewania. Dziś nakładamy sankcje na tych, którzy dostarczyli drony używane przez Rosję do ataków na ukraińskich cywilów. Jest to wyraźny dowód na destabilizującą rolę Iranu w globalnym bezpieczeństwie” - oświadczył brytyjski minister spraw zagranicznych James Cleverly.

"Te tchórzliwe ataki przy użyciu dronów to akt desperacji. Umożliwiając te ataki, osoby te i producent spowodowali niewyobrażalne cierpienie ludności Ukrainy. Dopilnujemy, by zostały one pociągnięte do odpowiedzialności za swoje działania" - dodał szef brytyjskiego resortu dyplomacji.