Byli ambasadorzy USA w Polsce o sytuacji na Ukrainie. "Musimy myśleć o długofalowej walce z Putinem"

Mosbacher oceniła, że "to jest sytuacja absurdalna, surrealistyczna". - Nie sądzę, że jestem w stanie w pełni zrozumieć, jak trzy potężne demokracje zachodnie - Stany Zjednoczone, Francja i Niemcy - mogły pozwolić na to, żeby to się wydarzyło - powiedziała. - Codziennie mówiliśmy światu, że to się wydarzy i nie mogliśmy tego powstrzymać. To jest rozpaczliwe, łamiące serce. Ale jestem też przerażona i zmartwiona tym, co to mówi - dodała.