Generał Mark Milley: Rosja leży na plecach, a jej wojsko okropnie cierpi

czytaj dalej

Posiadane przez nas informacje wskazują, że prawdopodobnie to był wypadek, ale trzeba to dokładnie zbadać - powiedział w rozmowie z Piotrem Kraśką w TVN24 ambasador USA Mark Brzezinski, odnosząc się do eksplozji w Przewodowie. Podkreślił, że Stany Zjednoczone mają "święte zobowiązanie" do obrony "każdego centymetra" terytorium NATO.