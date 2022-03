Eksplozja w pobliżu rosyjskiego Biełgorodu. Doniesienia o wybuchu w rosyjskiej bazie wojskowej

W rosyjskim obwodzie biełgorodzkim doszło we wtorek wieczorem do eksplozji. Ukraińska wicepremier Iryna Wereszczuk przekazała, że wybuch nastąpił w rosyjskim składzie amunicji, co jest "przykładem typowego dla Rosjan nieprzestrzegania bezpieczeństwa technicznego". Rosyjska agencja TASS utrzymuje z kolei, że na tymczasową bazę wojskową miał spaść pocisk, który wystrzelono z terytorium Ukrainy.