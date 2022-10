Ekspert: rosyjskie wojska będą bić się o Chersoń do ostatniego żołnierza

Nie ma mowy o wycofywaniu się rosyjskich wojsk z zachodniego brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim, na południu Ukrainy, przeciwnie - Władimir Putin nakazał bronić Chersonia za wszelką cenę - ocenił we wtorek ukraiński ekspert wojskowy Ołeh Żdanow, cytowany przez agencję UNIAN. Dodał, że wróg będzie tam bił się do ostatniego żołnierza.

"(Przeciwnik) przegrupowuje się, wzmacniając kontyngent wojskowy (w Chersoniu) i wycofując stamtąd jednostki niebojowe, takie jak Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) i Gwardia Narodowa (Rosgwardia). Trzeba rozumieć, czym w istocie jest prawy brzeg Dniepru. To (rosyjska) pięta Achillesa w zachodniej części okupowanego terytorium. Jeśli (Ukraińcy) dotrą do Dniepru, to (Rosjanom) posypie się cały front zaporoski, aż do Przesmyku Perekopskiego (oddzielającego okupowany Krym od Ukrainy - red.)" - przekonywał Żdanow.