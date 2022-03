Eksperci o możliwościach porozumienia Rosji i Ukrainy: do porozumienia jest jeszcze długa droga

O możliwościach porozumienia Ukrainy i Rosji rozmawiali w czwartek w TVN24 goście "Kroki nad i". Zdaniem Daniela Szeligowskiego z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych "wszystko, co jest na stole rozmów, jest zwycięstwem Putina". Nie zgodziła się z nim Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, dyrektor think-tanku Strategie 2050, była ambasador RP w Moskwie. - Już to, co się dzieje, jest przegraną Putina - powiedziała.

Trwa 36. doba wojny w Ukrainie. Goście "Kropki nad i" w czwartek Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, dyrektor think-tanku Strategie 2050, była ambasador RP w Moskwie i Daniel Szeligowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych rozmawiali między innymi o możliwościach porozumienia między Rosją a Ukrainą.

Pełczyńska-Nałęcz: Ukraińcy są gotowi zaakceptować stan spraw z 24 lutego

Pełczyńska-Nałęcz stwierdziła, że "do porozumienia jest jeszcze jakiś czas". - Dzisiaj widać, gdzie są te granice, w których Ukraina jest gotowa ustąpić i to jest zejście z członkostwa w NATO, ale nie należy tego mylić z demilitaryzacją - stwierdziła. Dodała, że "demilitaryzacja wobec takiego sąsiada byłaby tak naprawdę poddaniem niepodległości i tego absolutnie po stronie ukraińskiej nie ma".

- Pozostają kwestie ustępstw terytorialnych. Widać, że Ukraińcy są gotowi zaakceptować stan spraw z 24 lutego, co nie znaczy, że zupełnie rezygnują z Krymu czy z tak zwanych republik separatystycznych, ale są gotowi podpisać coś, co oddali rozwiązanie tych spraw na jakąś bliżej nieokreśloną przyszłość - wyjaśniła.

Szeligowski: w tym momencie wszystko, co jest na stole rozmów, jest zwycięstwem Putina

Zdaniem Szeligowskiego "w zasadzie w tym momencie wszystko, co jest na stole rozmów, jest zwycięstwem Putina". Zgodził się z tym, że jeszcze długa droga do podpisania porozumienia, a także do jego wdrożenia. - Rosjanie mogą podpisać w zasadzie jakikolwiek papierek, kłopot polega na tym, że oni nie będą tego porozumienia przestrzegać i raz dwa, czy to za dzień, czy za miesiąc je złamią - stwierdził.

- Ukraińcy są tego świadomi, oni w pewną grę z Rosjanami też grają. To, że dojdzie do pewnego porozumienia za jakiś czas, to ja nie mam co do tego wątpliwości, natomiast obu stronom będzie kiedyś zależało na pewnym krótkim oknie możliwości, żeby się wzmocnić i żeby tak naprawdę kontynuować ofensywę, bo Ukraińcy też się nie pogodzą z utratą tego terytorium - dodał.

Pełczyńska-Nałęcz nie zgodziła się z tym, że wszystko, co jest obecnie na stole, jest zwycięstwem Putina. - Już to, co się dzieje, jest przegraną Putina, bo zwycięstwem miało być ogarnięcie i opanowanie Ukrainy w 3-4 dni. To się nie zdarzyło - stwierdziła. - Gdyby doszło do porozumienia, w którym właściwie rosyjska armia się wycofuje do granic z 24 lutego, to by było wielkie zwycięstwo Ukrainy i totalna porażka Putina, którą on by sobie wewnętrznie przedstawił propagandowo - oceniła.

TVN24

Eksperci o nowym dekrecie Putina o płaceniu za gaz w rublach

Komentowali też podpisany przez Putina dekret, o którym poinformował w czwartek, zgodnie z którym od 1 kwietnia nabywcy rosyjskiego gazu z "nieprzyjaznych" krajów od piątku będą musieli płacić rublami z kont w Rosji pod groźbą pozbawienia dostaw.

Zdaniem Pełczyńskiej-Nałęcz Putin "chciał pokazać, że to on dyktuje warunki, że nie ma żadnego lęku przed sankcjami". - To jest taki przekaz na rynek wewnętrzny - jesteśmy silni, narzucamy warunki, ci, co uważają, że w jakiś sposób będą nam mówić co mamy robić sankcjami i że nas przestraszą absolutnie nie mają racji. Przeciwnie, to my ich zmusimy do tego, że będą działać tak, jak my zechcemy - stwierdziła.

TVN24

Szeligowski stwierdził, że przejście na rubla sprawiłoby, że w jeszcze większym stopniu subsydiowalibyśmy rosyjską gospodarkę. - Nie wiemy, kim w gruncie rzeczy są te nieprzyjazne państwa - ocenił. - Ja bym nie wykluczył takiej sytuacji od jutra, gdy będą miały się te państwa nieprzyjazne rozliczać w rublach, że rozpocznie się pewien festiwal telefonów na Kreml i każdy z zachodnich liderów będzie chciał przekonać Władimira Putina, że on jednak nie jest tym nieprzyjaznym liderem, tym nieprzyjaznym państwem - mówił.

Pełczyńska-Nałęcz stwierdziła, że celem Putina jest "rozbicie pomiędzy Ukrainą a resztą i oczywiście w ramach NATO i w ramach Unii Europejskiej". - Putin zrobi absolutnie wszystko, co w jego mocy, żeby nie było jedności sojuszniczej - stwierdziła.

