Rosja-Ukraina. Doradca Białego Domu Jake Sullivan: zamierzamy przekazać Ukrainie broń, której potrzebuje

Doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego, Jake Sullivan, poinformował w niedzielę, że Stany przekażą Ukrainie broń, której potrzebuje. Stwierdził również, że Rosja będzie kontynuowała ataki na ludność cywilną, a odpowiedzialność za nie spada na Kreml.

Sullivan: Dworinkow będzie organizował kolejne zbrodnie na cywilach

Sullivan powiedział też, że spodziewa się, iż nowy dowódca wojsk rosyjskich na Ukrainie, generał Aleksandr Dwornikow, będzie organizował kolejne zbrodnie na ukraińskiej ludności cywilnej. - Ten generał będzie po prostu kolejnym autorem zbrodni i okrucieństw wobec cywilów ukraińskich. Stany Zjednoczone zamierzają zrobić wszystko, co możliwe, by wesprzeć Ukraińców, którzy stawiają opór jemu i wojskom, którymi on dowodzi - powiedział Sullivan.