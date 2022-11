Reuters: Delegacje Ukrainy i Rosji spotkały się w Abu Zabi. Rozmowy na dwa tematy

Rozmowy o wymianie jeńców i wznowieniu eksportu amoniaku

Reuters nie dowiedział się, co ustalono podczas rozmów. Ambasador Ukrainy w Turcji Wasyl Bodnar powiedział agencji, że "uwolnienie naszych jeńców jest elementem negocjacji w sprawie eksportu rosyjskiego amoniaku", i dodał, że Ukraina stara się wykorzystać każdą okazję, by uwolnić jeńców. Powiedział, że nic nie wiedział o spotkaniu w ZEA - informuje Reuters.

Transport amoniaku wstrzymany po ataku Rosji na Ukrainę

Rurociąg miał pompować do 2,5 miliona ton amoniaku rocznie z rosyjskiego Powołża do ukraińskiego portu nad Morzem Czarnym w Piwdennem (Jużnem) niedaleko Odessy, w celu dalszej wysyłki do międzynarodowych nabywców. Został on zamknięty po tym, jak Rosja zaatakowała Ukrainę.