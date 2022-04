Dania, Włochy i Szwecja wydalają rosyjskich dyplomatów

Następnie tego samego dnia o wydaleniu 30 rosyjskich dyplomatów ze względu na "bezpieczeństwo narodowe" poinformowały władze Włoch. Minister spraw zagranicznych Luigi Di Maio przekazał, że rano sekretarz generalny resortu Ettore Sequi wezwał ambasadora Federacji Rosyjskiej Siergieja Razowa, by zawiadomić go o decyzji rządu o wydaleniu 30 dyplomatów, uznanych za personae non gratae.