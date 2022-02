Brytyjski minister obrony: są powody, by uważać, że Rosja nadal planuje inwazję

Istnieją poważne powody, by obawiać się, że Rosja nadal zamierza dokonać inwazji na Ukrainę - oświadczył brytyjski minister obrony Ben Wallace. Wezwał przy tym rosyjskiego prezydenta Władimira Putina, aby dla dobra własnego narodu zrezygnował z tych planów. - Nawet teraz, za pięć dwunasta - zaznaczył.

Ben Wallace, składając w poniedziałek sprawozdanie w Izbie Gmin na temat sytuacji na Ukrainie, ocenił, że "znajdujemy się na progu inwazji na demokratyczny kraj w Europie". - To powinno martwić nas wszystkich - powiedział.

- Uważam, że istnieje niebezpieczeństwo, iż (Putin) znajdzie się na tragicznym kursie wydarzeń, który doprowadzi do kryzysu humanitarnego, niestabilności i powszechnego cierpienia nie tylko Ukraińców, ale także Rosjan - dodał.

Wymienił, że w ciągu ostatnich 48 godzin "wbrew zapewnieniom Kremla zaobserwowaliśmy ciągły wzrost liczebności oddziałów i zmianę rozmieszczenia sił, które przenosiły się z rejonów stacjonowania do potencjalnych miejsc odpalenia rakiet".

Poinformował, że obecnie wokół granic Ukrainy zgromadzonych jest 110 grup batalionowych, we flocie czarnomorskiej znajdują się dwie grupy amfibii i dziewięć okrętów rosyjskich wyposażonych w pociski typu cruise, a na Morzu Kaspijskim znajdują się kolejne cztery okręty zdolne do przenoszenia pocisków rakietowych.

Wezwanie do Putina o deeskalację. "Dla dobra jego własnego narodu"

Oświadczył przy tym, że rząd brytyjski wzywa Putina, "dla dobra jego własnego narodu, by nawet teraz, za pięć dwunasta, wykluczył inwazję na Ukrainę i ponownie zaangażował się w proces dyplomatyczny, który pozwoliłby odpowiedzieć na punkt widzenia Kremla". Jak mówił, ma nadzieję, że Putin "wyciągnie wnioski" z lekcji, jaką był Krym, ale ostrzegł: - W tej chwili nie wygląda to dobrze.

Zapytany o to, jakie wnioski może brytyjski rząd wyciągnąć z tego, że Ukraina w 1994 roku zgodziła się zrezygnować z broni jądrowej w zamian za gwarancje bezpieczeństwa, które teraz są łamane, Wallace odparł: - Rosja powinna honorować wszystkie traktaty, które podpisała i swoje oświadczenia, aby zapewnić, że nadal podtrzymywane jest wzajemne uznawanie swojego bezpieczeństwa. Jeśli tego nie zrobi, to rodzą się pytania, na ile możemy ufać słowom Rosji, a jeśli nie możemy ufać jej słowom, to obawiam się, że w Europie jest bardzo niebezpiecznie.