Boris Johnson: przekażemy Ukrainie wsparcie wojskowe, w tym śmiercionośną broń defensywną

Wielka Brytania wkrótce dostarczy Ukrainie kolejny pakiet wsparcia wojskowego - powiedział premier Boris Johnson. Zapewnił również, że brytyjskie sankcje na Rosję zostaną rozszerzone. W czasie cotygodniowej sesji poselskich pytań do szefa rządu odniósł się także do kwestii dotyczącej rosyjskiej propagandowej telewizji RT.

- W świetle coraz groźniejszego zachowania Rosji i kontynuując nasze wcześniejsze wsparcie, Wielka Brytania wkrótce dostarczy Ukrainie kolejny pakiet wsparcia wojskowego. Obejmie on pomoc w postaci śmiercionośnej broni defensywnej oraz nieśmiercionośnej - powiedział Boris Johnson w czasie cotygodniowej sesji poselskich pytań do szefa rządu. Nie sprecyzował jednak, ani o jaką broń chodzi, ani kiedy zostanie przekazana.

Kwestia propagandowej telewizji

Brytyjski premier poinformował także, że minister kultury Nadine Dorries zwróciła się do Ofcom, regulatora rynku mediów, o zbadanie, czy rosyjska propagandowa stacja telewizyjna RT (dawniej Russia Today) nie narusza warunków licencji, co byłoby podstawą do odebrania takiej licencji. Kwestia tego, że stacja w otwarty sposób przekazująca punkt widzenia Kremla swobodnie nadaje w Wielkiej Brytanii, była kilkukrotnie podnoszona podczas wtorkowej dyskusji w Izbie Gmin na temat sankcji wymierzonych w Rosję, w odpowiedzi na rosyjską agresję przeciw Ukrainie.